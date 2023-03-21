İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar’daki sivil toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle kahvaltıda buluştu.

Karabağlar Belediyesi Kibar Hizmet Kompleksi’nde gerçekleştirilen buluşmaya, meclis üyeleri, muhtarlar, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Karabağlar Kent Konseyi'nin bir önceki başkanı Saniye Nazik Işık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkanlarıyla temsilcileri katıldı.

Başkan Selvitopu, pandemi, sel, deprem gibi ardı ardına meydana gelen doğal afetler nedeniyle bu tür buluşmaları uzun süre yapamadıklarını hatırlattı.

Karabağlar'da 500 bin kişiye eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Biz de seçimlerin hemen sonrasında siyaseti bir tarafa bıraktık ve hizmete odaklandık. Yaptıklarımız ortada. Yapamadıklarımızı da yaşama geçirmeye, insanlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya kararlıyız” dedi.

Yaşanan depremlerin, kentsel dönüşümün Karabağlar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Sorumluluk alanımızdaki 2000 hektarın plan yenilemelerini tamamladık. Bu planlar, Karabağlar'ın 2050'li yıllara doğru gelişmesine yön verecek altyapı çalışması oldu. Artık nereye ticaret, konut, sosyal ve kültürel tesislerin yapılabileceği belli. Diğer yandan kurduğumuz Dijital Arşiv Sistemi'yle de, nerede kaç parsel olduğunu, bunların üzerindeki yapıların imar durumunu biliyoruz. Bir projeye başlanacağı zaman, orayla ilgili tüm bilgiler dijital olarak önünüze geliyor” diye konuştu.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da, daha önce sadece Bozyaka Kültür Merkezi'ne sahip ilçenin, Karabağlar Belediyesi'nin çalışmalarıyla bugün birçok mekana, kültür sanat tesisine kavuştuğunu hatırlattı.