İzmir'de Karabağlar Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi ile Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz bilim, teknoloji ve sanat etkinlikleri sunuyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, yaz tatilinde 7-14 yaş arası çocuklar için Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi’nde ücretsiz bilim ve teknoloji atölyeleri düzenliyor.

Robotik kodlama, İngilizce oyunlar, resim, mikroskop kullanımı, uçuş simülasyonu, akıllı cihazlar ve güneş gözlemi gibi etkinliklerle çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor.

Uzay, havacılık ve deney istasyonlarına geziler de düzenleniyor. 2025’te 10 bine yakın ziyaretçi çeken merkez, hafta içi her gün hizmet verecek.

Bu arada Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde 6-14 yaş grubu için Maske Boyama, Ebru, Kelebek Rüzgar Gülü, Dans Eden Çöp Adam, Pofuduk Boya, Bez Çanta Boyama ve Kendi Manzaranı Oluştur gibi sanat atölyeleri düzenleniyor. Ücretsiz etkinliklere katılım için Karabağlar Belediyesi’nin web sitesinden başvuru yapılması gerekiyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Çocuklarımızın bilim, sanat, doğa ve teknolojiyle iç içe büyümesini istiyoruz. Nasreddin Hoca Merkezi ve Yıldız Kenter Atölyeleri ile onların yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlıyoruz. Bu tür alanları artırarak çocuklarımızın gelişimini destekleyeceğiz” dedi.