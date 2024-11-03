İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 30 Ekim Depremi yıldönümünde hafta boyunca düzenlediği sergi, sunum, gençlere yönelik bilinçlendirme etkinlikleri ve belgesel gösterimleri ile fark oluşturdu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay bu tür etkinlikleri salonlardan, sokaklara taşıyacaklarını ve tüm Karabağlara yayarak bilinçlendirmeyi daha da arttıracaklarını söyledi.

Karabağlar Belediyesi deprem haftası boyunca İFOD’un Kent mi? fotoğraf sergisi ile başlayan KARBEM öğrencilerinin katıldığı İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen afetlerle ilgili bilgilendirme, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte “Depremle Yaşamak” konulu sunum “Derin Uğultu Belgeseli” ve son olarak konunun uzmanı konuşmacıların katıldığı “Depremin Gölgesinde Yaşam” paneli ile etkinliklerini tamamladı.

Son etkinlik 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlendi. 30 Ekim’den 6 Şubat’a “Depremin Gölgesinde Yaşam” Panelinin moderatörlüğünü TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi geçmiş dönem Başkanı İlker Kahraman olurken, konuşmacılar TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Koray Önalan, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Dede, AKUT Derneği İzmir Bölge Sorumlusu Özgür Özmen ile Karabağlar Kent Konseyi adına İnşaat Mühendisi Selma Nalbantoğlu oldu. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, siyasi parti ve stk temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, meslek odalarına kayıtlı üyeler ile vatandaşlar katıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Masanın bu tarafında yasamız, yönetmeliklerimiz, konunun uzmanı, mühendislerimiz, mimarlarımız ve şehir plancılarımız var. Masanın öteki tarafında ise farkında olmamız gereken rant, hırs, hırsızlık ve ahlaksızlık var. Yitirilen canların üzerinden pazarlık yapanlar var. 30 Ekim tarihinde sayısı 10'u bile bulmayan binalardan canlarımızı çıkarmaya çalıştık. Kimimiz eşyalarını çıkarmaya çalıştı. Depremde canını kurtaranlar binalara giremezken şimdi ne olacak nereye sığınacağız sorunu ile karşılaştı . Toplanma alanları geçici barınma alanları sorunları ile afet öncesi sonrası pek çok süreci yürütmek gerekiyor. Acıları yaşadık sonuçlarını etkilerini hala yaşıyoruz. Aslında depremin farkındayız. Yaşadığımız her depremde hatırlıyor ama unutuyoruz. Tüm bunları yanında biz 6 Şubat’ı yaşadık ve biz bu süreci hala yaşıyoruz ve hala enkazın altındayız” diye konuştu.