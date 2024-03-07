Karabağlar Belediyesi ve İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası işbirliğiyle yaşama geçirilen Mobilya Akademi, genç tasarımcılara ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Mobilya Akademi'deki “Genç Tasarımcılar Mobilya Sektörüyle Buluşuyor” etkinliği ve “Sürdürülebilr Yeni Nesil Mobilya Sergisi” yoğun ilgi gördü.

Mobilya Akademi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı, İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Genel Sekreteri Zafer Koç ve oda yöneticileri, meclis üyeleri, akademisyenler ve üniversitelerin Tasarım bölümü öğrencileriyle sektör temsilcileri katıldı.

Başkan Selvitopu açılışta yaptığı konuşmada, Mobilya Akademi'nin bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Sektörle ilgili sorunları belirlemek ve bunlara çözüm üretmek amacıyla hizmete açılan Mobilya Akademi'nin hızla hedefine ulaştığını söyleyen Başkan Selvitopu, “Karabağlar denince akla ilk olarak mobilya sektörü geliyor. Yerel yönetim olarak istihdam yaratan ve ilçemizin ekonomisini derinden etkileyen bu sektöre ilgisiz kalmamız düşünülemezdi. Bugüne kadar elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştık. Sektör ne denli canlanırsa, bunun Karabağlar'a ve İzmir'e o kadar yararı olur” dedi.

Genç tasarımcılar buluşması ve sergiyi düzenleyenlere emekleri nedeniyle teşekkür eden Başkan Selvitopu, “Görevimi 31 Mart'ta tamamlamış olacağım. Bundan sonra da üzerime bir görev düşerse elimden gelen çabayı harcamaya hazırım” diye konuştu.

İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Genel Sekreteri Zafer Koç ve akademisyenler de, hızla değişen ve rekabetin keskin olduğu bir ticaret ortamında, tasarımın önemine dikkat çektiler.

Konuşmaların ardından İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Genel Sekreteri Zafer Koç, Mobilya Akademi'yi kente kazandırması ve desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.VKatılımcılar daha sonra sergiyi gezerek öğrencilerin tasarımlarını incelediler.