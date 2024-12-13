İzmir'in Karabağlar ilçesinde hizmet mahallelere taşıdı. Karabağlar'ın mahallelerinde “Açık Ofis” dönemi başladı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, hizmetlerini mahallelere taşımak ve vatandaşlarla daha yakın iletişim kurmak amacıyla “Açık Ofis” uygulamasını başlattı.

Belediye Başkanı Helil Kınay, ofisini Muammer Akar Mahallesi’ndeki Nisa Serezli Parkı’na taşıyarak bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye olarak her iki haftada bir farklı mahallelerdeki parklarda düzenlenecek olan Açık Ofis uygulamasıyla mahalle sakinlerinin sorunlarına yerinde çözüm üretmeyi ve onlarla daha yakın bir iletişim kurmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kınay “Sürekli olarak vatandaşlarımızla alanlarda bir araya geliyoruz. Bu uygulama sayesinde onlarla daha sık buluşmayı ve sorunlarını daha yakından dinlemeyi amaçlıyoruz. Açık Ofis, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır. Hep birlikte çalışarak Karabağlar’ı daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum.” dedi.

Uygulama, vatandaşlardan büyük ilgi görürken, belediye ile mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirmesiyle takdir topladı.

Karabağlar Belediyesi, “Söz sizin, çözüm bizim” sloganıyla diğer mahallelerd