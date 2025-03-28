İzmir'de Karabağlar Belediyesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında “Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Sürdürülebilir Su Yönetimi” başlıklı panel düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, oda yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelin moderatörlüğünü, aynı zamanda Karabağlar Belediyesi Çevresel Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı olan Çevre Mühendisi Rahile Yeni üstlendi. Panelde TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nden Selma Akdoğan, İZSU Güney Su Arıtma Şube Müdürü Kimya Mühendisi Başak Sever ve Karabağlar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çevre Mühendisi Dr. Berna Dalkıran konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasında Rahile Yeni, suyun sürdürülebilir yönetiminin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, “Bugün burada sadece bir panel düzenlemiyoruz, aynı zamanda suya, doğaya ve geleceğimize sahip çıkma irademizi ortaya koyuyoruz, İklim değişikliği artık uzak ülkelerin değil, bizim ve çocuklarımızın bugünü ve yarını etkileyen küresel bir krizdir. Yağış rejimlerinin değişmesi, kuraklık, ani hava olayları ve su kaynaklarının azalması her geçen gün hayatımıza daha fazla etki ediyor. Musluklarımızı kapatmak, suyu israf etmemek gibi basit görünen davranışlar, bu mücadelenin önemli birer parçası” diye konuştu.

Panelistler Çevre Mühendisi Selma Akdoğan, dünya genelinde tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 2,5 oranında olduğunu ve bunun büyük kısmının buzullarda bulunduğunu belirtti. Suya erişimdeki küresel adaletsizliğe değinen Akdoğan, “Türkiye önümüzdeki yıllarda su kıtlığı yaşayan ülkeler arasında olacak” dedi.

Panel sonunda Karabağlar Belediyesi Çevresel Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı olan Çevre Mühendisi Rahile Yeni, katılımcı konuşmacılara teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

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