İzmir'de Karabağlar Belediyesi, işsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) ile istihdam alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi bu hafta sonu düzenleyeceği Karabağlar İstihdam Günleri sayesinde iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.

100. yıl Uğur Mumcu Parkı’nda 19 Nisan Cumartesi yapılacak olan görüşmeler 12.00 - 18.00 saatleri aranda düzenlenecek. Sektörün önde gelen firmalarının katılacağı görüşmelerde iş arayan veya işinden memnun olmayan vatandaşlar firma yetkilileri ile karşılıklı görüşme şansı bulacak.

11 AYDA 1100 KİŞİYE İŞ İMKÂNI SAĞLANDI

25 Mayıs 2024 tarihinde hizmete giren Karabağlar Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), 56 farklı firma ile yaptığı iş birliği sayesinde 111 toplu görüşme düzenledi. Bu görüşmelerle işverenler ve iş arayanlar bir araya getirilerek istihdam fırsatları sunuldu. Bugüne kadar yaklaşık 1100 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden BİO, bu kişilerin 700’ünü kadınlar, 380 erkek ve 20’si ise özel gereksinimli bireyler olarak istihdam etti.

Ayrıca BİO, İŞKUR’un hizmet noktalarından biri olarak da faaliyet gösteriyor. Dijitalleşme adımıyla hizmetlerini daha erişilebilir hale getiren ofis, vatandaşların “www.karabaglarbio.com” adresi veya QR kod sistemi üzerinden kolayca kayıt yaptırmasına olanak sağlıyor. Kayıt yapan vatandaşlar, belirlenen günlerde firma yetkilileriyle birebir görüşme şansı yakalıyor.

Başkan Kınay, İş arayan tüm vatandaşlarımızı İstihdam Günlerine bekliyoruz

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, işsizlikle mücadele ve sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda önemli adımlar attık. Bunlardan biri de Bölgesel İstihdam Ofisi’ni kurmaktı. Bugün, bu ofisimiz aracılığıyla binlerce vatandaşımıza istihdam kapıları açmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Karabağlar İstihdam Günleri’nin iş arayan vatandaşlar için büyük fırsat olduğunun altını çizen Başkan Kınay “Şimdi ise bu süreci daha da büyüterek, İstihdam Günleri ile iş arayan vatandaşlarımızı doğrudan işverenlerle buluşturuyoruz. Firmalarla birebir görüşme imkânı sunan bu organizasyon, hem iş arayanlar için büyük bir fırsat, hem de firmalar için nitelikli iş gücüne ulaşmanın etkili bir yolu olacak. Tüm vatandaşlarımızı, eğitimleri ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine uygun işi bulabilmeleri için İstihdam Günleri’ne davet ediyorum. Karabağlar Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız, birlikte daha güçlü bir Karabağlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.