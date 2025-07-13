İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Karabağlar’ın Osman Aksüner Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri saha çalışmalarıyla sürdürülebilir konut projeleri geliştirdi. Karabağlar Belediyesi ile iş birliği içinde yapılan bu projeler, kentsel dönüşüm odaklı çözümler sundu.İZMİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Osman Aksüner Mahallesi’nde yürütülen projede, 39 mimarlık öğrencisi ve akademisyen görev aldı. Öğrenciler, akademik program kapsamında bölgede yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler sundu.

MAHALLE SAKİNLERİNİN GÖRÜŞLERİ PROJEYE YANSIDI

Öğrenciler, yaptıkları saha çalışmaları sırasında 80 mahalle sakiniyle anketler düzenleyerek sosyal veriler topladı. Elde edilen veriler, mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunlar, taşınma eğilimleri ve yerel aidiyet gibi konularda önemli ipuçları sundu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İYTE'deki sunuma katılarak tüm projeleri inceledi. Kınay, “Akademik bilgiyle yerel ihtiyaçların buluşması, kent planlaması açısından çok kıymetli,” diyerek çalışmaları desteklediklerini ifade etti. Karabağlar'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında, bu tür iş birliklerinin akademiyle, mahalle sakinleriyle ve uzmanlarla birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yapan Başkan Kınay, "Bu projelerin çok yakında sahaya da yansıyacağını göreceğiz," dedi.

PROJELER İLHAM KAYNAĞI OLDU

Başkan Kınay, önerilerin sadece birer eğitim çalışması değil, aynı zamanda bilimsel ve toplumsal çözüm önerileri olduğunu belirtti. Belediye olarak üniversiteyle iş birliğini sürdürmek istediklerini, projeleri vatandaşların da görebileceği bir proje sergileriyle buluşturacaklarını duyurdu.