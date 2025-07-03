Sivas Katliamının 32. yıl dönümünde, 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 35 aydın ve sanatçı Karabağlar’da düzenlenen törenle anıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından Sıtkı Kürüm Uzundere Rekreasyon Alanı’nda yer alan Madımak ve Pir Sultan Abdal Anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğine yoğun katılım oldu.

Anma programına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboga ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, Ehli Beyt İnanç Kültür ve Eğitim Vakfı Limontepe Cemevi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmir Merkez Şubesi Uzundere Cemevi, Karabağlar Erenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sivas Yıldızeli Yusufoğlan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu ile Avrupa Alevi Düşünce Derneği yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN KINAY: “KARANLIĞA KARŞI UMUDU VE BİRLİĞİ BÜYÜTECEĞİZ”

Anma programında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yalnızca insanların değil, umudun, geleceğin ve vicdanın da yakıldığını ifade etti. Aradan geçen 32 yıla rağmen adaletin sağlanamadığını vurgulayan Kınay, karanlığa karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi.

“Yanan sadece aydınlarımız değildi, yanan geleceğimizdi, umudumuzdu. Bu yangın 32 yıldır sürüyor. Sivas’ın hesabının hâlâ sorulamadığı bir ülkede yaşıyoruz” diyen Kınay, insanlık suçlarında zaman aşımının söz konusu olamayacağını belirtti.

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’e de özel bir yer ayıran Başkan Kınay, “Bu ülkenin kurucusu Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yoldan sapmadan, bilimle, sanatla, eşitlikle ve özgürlükle bu karanlığa karşı duracağız. Karanlığa karşı aydınlığı, gericiliğe karşı bilimi, ayrımcılığa karşı kardeşliği savunacağız. Geleceği birlikte kuracağız. Unutmadık, unutturmayacağız. Bugün buradayız ve her zaman burada olacağız” sözleriyle tamamladı.

KARANFİLLER BIRAKILDI, GENİŞ MERDİVEN DİNLETİSİ

Konuşmaların ardından Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve protokol üyeleriyle birlikte katılımcılar, Madımak ve Pir Sultan Abdal Anıtı’na karanfiller bırakarak hayatını kaybedenleri andı. Program, duygusal anlara sahne olan Geniş Merdiven grubunun müzik dinletisiyle sona erdi.