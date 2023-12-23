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İzmir Karabağlar'da olası bir depremde arama kurtarma çalışmalarını daha etkin bir biçimde yapmak ve vatandaşları doğal afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Mahalle Afet Gönüllüleri”, ilk eğitimlerine başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da ilk eğitime katılarak, arama, kurtarma ve doğal afetlere karşı korunmanın önemine dikkat çekti.

Mahalle Afet Gönüllüleri Eğitimi, Karabağlar Kent Konseyi Temel Afet Bilinci Çalışma Grubu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, (İMO), Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) işbirliği hayata geçirildi. Karabağlar Belediyesi'nin AKUT'a tahsis ettiği Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi'ndeki ilk eğitime Başkan Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalle afet gönüllüsü katıldı.

Ülkemizin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Ülke olarak planlı programlı çalışma düzeyimiz ne yazık ki zayıf. Son depremlerden sonra da bilim adamları ve hocaların açıklamaları var. Depreme ve doğal afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Bu da bilimden geçiyor. Bu konunun uzmanlarından gerekli bilgilerin alınması gerekiyor. Bu konuyla ilgili uzun zamandır Karabağlar Kent Konseyi çalışmalar yürütüyor. Bundan sonra da çalışmalar daha organize ve sistemli yürüyecek. Ayrıca AKUT yerleşkesinin de Karabağlar'da olması eğitimler ve hazırlıklar anlamında katkı sağlayacaktır” dedi.

Başkan Selvitopu ayrıca tüm gönüllülere katılımları için teşekkür etti. Alev Ağrı da konuşmasında, afet alanlarında bilinçli, duyarlı ve bilgi sahibi kişilere ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. Ağrı verilecek eğitimlerin önemli bir eksiği gidereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından AKUT İzmir Ekibi Operasyon Birim Sorumlusu Çalışma Grubu Üyesi M. Özgür Özmen ve AKUT Kentsel Arama Kurtarma Eğitmeni Levent Akyol depremde kullanılacak kişisel koruyucu malzemeler, temel kamp malzemeleri, iletişim, haberleşme ve navigasyon gibi temel konuların ele alınacağı eğitimlere başladı. Eğitimler periyodik olarak devam edecek.