İzmir'de Karabağlar Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte ilçede ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.İİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortaklaşa bir şekilde vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirmeleri adına ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Sinek, böcek ve haşerelerin yoğun bulunduğu bölgelerde ilaçlama çalışmaları geniş bir kapsamda yürütüldü. Üç akşam boyunca süren çalışmalarda mahallelerde teker teker ilaçlama yapıldı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan sivrisinek, böcek ve haşereler için düğmeye bastıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ilaçlama çalışmaları Karabağlar’ın 58 mahallesinde de devam edecek. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu olduğu bir yaz geçirmelerini sağlamak” diye konuştu.

Böcek ve haşereler konusunda ilaçlama çalışmalarının tek başına yetersiz olacağının altını çizen Başkan Kınay, vatandaşlardan da destek beklediğini belirterek, çevre temizliğine de dikkat çekti. Özellikle sıcak yaz günlerinde çöplerin doğru bir şekilde atılması ve konteyner kenarlarına gıda bırakılmaması yönünde çağrıda bulunan Başkan Kınay, sokağa atılan her çöpün sağlık yönünden tehlike barındırdığını, yaşanan böcek ve haşere sorununu artırdığını ifade ederek, vatandaşlardan da bu konuda hassasiyet beklediğini vurguladı.