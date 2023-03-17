Ressam Mehmet Tüver'in eserlerinin yer aldığı sergi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Mehmet Tüver'in resim sergisi törenle açıldı. 31 Mart'a kadar açık kalacak olan serginin açılışına; Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sanatçılar, sanatseverler ve Karabağlar Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

Karabağlar'da kültür ve sanatın gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Toplumsal yaşamda kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk de her zaman bunun farkında olmuş ve özellikle Cumhurbaşkanlığı zamanında bu alanlara özel destek vermiştir” dedi.

Selvitopu, ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, Ressam Tüver'in de sergideki bazı eserlerinde bu acılara yer verdiğini anımsattı.

Ressam Mehmet Tüver ise Başkan Selvitopu'ya Karabağlar'da kültür ve sanat merkezlerinin sayısını arttırdığından ötürü teşekkür etti.

Başkan Selvitopu sanatçıya Teşekkür Belgesi ve Doğa Dostu Sertifika sundu.