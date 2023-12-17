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Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çocuklar özellikle hafta sonları merkeze akın ederek, içindeki deney istasyonlarından, Uzay ve Havacılık Sergisi'nden, çok sayıdaki atölyeden yararlanma olanağı buluyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin kente kazandırdığı Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi,kısa sürede çekim merkezi oldu.



Karabağlar'ın yanı sıra İzmir'in ve Ege'nin farklı ilçelerinden gelen çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde merkezi geziyor.

Özellikle sanat, origami, matematik, robotik kodlama, masal, hayal et-tasarla-üret, İngilizce oyun, yaratıcı drama, teleskop atölyeleri, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Uzay ve Havacılık Sergisi'ndeki istasyonlardan roketler, gezegenler, yeryüzü şekilleri, Mars yüzeyi gibi konuları deneyimleyerek öğrenen çocuklar, 1. kattaki deney istasyonlarında da kaldıraçlar, ışık kırılmaları, güneş enerjisi gibi konularda birebir deney yapma şansı yakalıyor.

Randevu sistemiyle çalışan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni ziyaret etmek isteyen kişi ya da gruplar, “https://www.instagram.com/nasreddinhocackbm/” adresini takip edebilir. Hafta sonu atölye programı perşembe gününden itibaren instagram hesabında yayınlanıyor. Ziyaretçiler diledikleri atölyeler için “https://nasreddinhocackbm.karabaglar.bel.tr/tr/randevu" linkinden randevu alabiliyor.