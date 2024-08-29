İzmir'de Karabağlar Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi ve fiziki ortamları güzelleştirmek amacıyla okulların bahçe düzenlemeleri, temizliği ve oyun alanlarının boyanması çalışmalarını gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi okullara destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri koordinasyonun da yapılan çalışmalarda ihtiyaç duyulan okullara boya desteği verilirken, ayrıca ekipler öğrencilerin oynadığı oyun alanlarının yer çizgilerinin boyamasını da yaptı. Okul bahçelerinde ağaçların budaması, kosa ve temizlik çalışmalarını da yapan ekipler, montaj ve tamirat gerektiren konuları da kısa sürede tamamlayarak hazır hale getirdi.

“EĞİTİME DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Karabağlar Belediyesi olarak ilçede her öğrenciyi kendi ailesinin bir çocuğu gibi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Helil Kınay “ Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın temiz ve düzenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürmeleri bizim en büyük önceliklerimizden. Bundan sonra da Karabağlar Belediyesi olarak eğitime desteğimizi sürdürecek, eğitim hayatlarında öğrencilerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.