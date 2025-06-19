İzmir Karabağlar Belediyesi’nin sanat kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen Seramik Kursu Yıl Sonu Sergisi’nde sabırla şekillenen, emekle güzelleşen eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin titizlikle hazırladığı çalışmalar büyük ilgi görürken, Başkan Helil Kınay da sergiyi gezerek emeği geçen kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Performans Günleri kapsamında ayrıca Gitar ve Bağlama Kursiyerleri Yıl Sonu Gösterisi de gerçekleştirildi. Katılımcılar, kursiyerlerin seslendirdiği birbirinden güzel parçalara eşlik ederek müzik dolu bir gece yaşadı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Başkan Kınay da katıldı. Gösteri beğeni ve alkışlarla son buldu.

BAŞKAN KINAY SANATLA BÜYÜMEYE, BİRLİKTE GÜÇLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sanatın Karabağlar’da birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, “Üreten, öğrenen ve paylaşan tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Karabağlar’da her nota, dayanışmanın ve umudun sesi oluyor. Sanatla büyümeye, birlikte güçlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Performans Günleri, farklı kurs gruplarının yıl sonu etkinlikleriyle devam edecek.