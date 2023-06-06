İzmir'de Karabağlar Belediyesi, kentin en işlek noktalarından birinde yer alan ve her gün on binlerce vatandaşın kullandığı Üçyol Uğur Mumcu Parkı'nı baştan sona yenileyecek. Parkta, Cumhuriyetimiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan büyük rölyef de yer alacak.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'da yaşayan 500 bin kişiye eşit ve nitelikli hizmet götürmek için çalışan Karabağlar Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki yeşil alanları yenilemeye devam ediyor.

Bu anlayış doğrultusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Uğur Mumcu Parkı'na sıra geldi. Parkın yenilenmesi için gerekli yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

İhale süreci tamamlandıktan sonra başlayacak çalışmalar kapsamında, yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki parka 2 bin metrekarelik konser ve resmi tören alanı kazandırılacak. Çocuk oyun alanları, yetişkinler için modern spor aletleri konulacak. Mevcut amfi tiyatro korunarak daha işlevsel hale getirilecek.

Parka, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, Cumhuriyet ve Atatürk temalı büyük bir rölyef yerleştirilecek.Yeşil alan oranı artırılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi hedeflenen çalışmalar tamamlandığında, parkta daha fazla oturma ve dinlenme alanı bulunacak.