İzmir Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi’nde, kısa bir süre önce Japon astronot Takuya Onishi ile telsiz aracılığıyla iletişim kuran çocuklara katılım sertifikaları verildi.İZMİR (İGFA) - Sertifika törenine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılarak başarılı çocukları yalnız bırakmadı.

BELEDİYE OLARAK TÜRKİYE’DE BİR İLK

Karabağlar Belediyesi, belediye düzeyinde Türkiye’de bir ilke imza atarak çocukları uzaydaki bir astronotla canlı yayında buluşturmuştu. Uluslararası düzeyde yürütülen ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) Projesi kapsamında bir belediye ile gerçekleştirilen bu örnek etkinlikte, Japon astronot Takuya Onishi ile telsiz bağlantısı kurulmuş, çocuklar İngilizce olarak yönelttikleri sorulara uzaydan canlı yanıtlar alarak unutulmaz bir deneyim yaşamıştı.

Bugün ise bu özel buluşmaya katılan çocuklar için merkezde bir sertifika töreni düzenlendi. Programa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılarak çocuklara sertifikalarını verdi ve başarılarını kutladı.

KINAY “ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE GELECEĞİ BÜYÜTÜYORUZ”

Törende konuşan Başkan Helil Kınay, projede emeği geçen tüm çalışanlara ve katkı sunanlara teşekkür etti. Kınay “Bu projede çok kısa bir hazırlık süresi olmasına rağmen ortaya çıkan iş hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımızın gelecekte çok daha büyük başarıların parçası olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kınay “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde; Türkiye’de, İzmir’de ve dünyanın dört bir yanında çağdaş, aydınlık, bilimden, kültürden ve sanattan yana bir gelecek için mücadelemizi çocuklarımızla birlikte büyütüyoruz. ‘Atatürk’ün çocukları uzayda’ dedik, bu söz artık sadece bir hayal değil; Karabağlardaki çocuklarımızın başarısıyla gerçeğe dönüştü” dedi.

Çocukların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği sertifika töreninde ayrıca tüm katılımcılara etkinlikte yer alan görüntüler yeniden izletildi. Katılımcılar gurur dolu anlar yaşadı. Karabağlar Belediyesi, bu anlamlı proje gibi önümüzdeki yıl da bilim, kültür ve eğitim projeleriyle ses getirmeye devam edecek.