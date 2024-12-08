İzmir'de Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, konsolosluk ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Alexandros Kostas makamında ziyaret edildi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Komisyon Üyeleri, Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu'na ziyarette bulundu.

Ziyarette Karabağlar Belediyesi’nin çalışmaları, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve proje işbirlikleri gibi konular ele alındı.

Komisyon üyeleri, daha önce de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosunu ziyaret etmişti. Ziyaretlerin, diğer ülke temsilcileriyle işbirliği ve dayanışma çerçevesinde devam edeceği vurgulandı.