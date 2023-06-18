İzmir'de Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden kurslara katılan kursiyerler, muhteşem bir finalle yeteneklerini sergiledi.İZMİR (İGFA) - Eğitmenler eşliğinde 8 ay boyunca drama, bağlama, gitar, bale, dans ve yetişkin tiyatro eğitimlerine devam eden öğrenciler, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gösterilerini sergiledi.

Gösterilere Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Başkan Yardımcıları Aykut Kolatar ve Yaşar Güven Güngörmüş ile kursiyerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Büyük alkış alan kursiyerlerle gösterileri sonunda başarı sertifikaları verildi. Drama dalında Eğitmen Gamze Aygün, bağlamada Hakan Sözer, gitarda İsmail Faruk Özer, balede Akif Kızılarmak, dansta Jülide Kızılarmak ve tiyatroda da Simge Sedef Muslu’ya doğa dostu fidan sertifikalarını Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcıları sundu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da etkinlikte küçük balerinlerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Selvitopu ayrıca tüm kursiyerleri gösterdikleri performanstan ötürü kutladı.

Karabağlar Belediyesi'nin kente kazandırdığı Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, “Amacımıza çok kısa sürede ulaştık. Hedefimiz bu tür kültür ve sanat merkezlerimizi yaygınlaştırarak ilçemizin farklı noktalarına kazandırmak. Karabağlar'ı her yönüyle geliştirmek için çalışıyoruz. Aylar boyunca emek veren tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize başarılarının devamını diliyorum” dedi.