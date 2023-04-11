İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü lisans programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından İşletme ve Yönetim Bilimleri, Sosyal Beşerî ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneğince üç yıllık süre ile akredite edildi.İZMİR (İGFA) - İKÇÜ İİBF Dekan Prof. Dr. Sevtap Ünal, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Usul’un girişimleriyle 2021 yılı Nisan ayında başlatılan resmi başvuru süreci ve denetleme takvimi başarıyla sonuçlanan İşletme Bölümü fakültenin akredite edilen ilk programı oldu.

Son olarak STAR akreditasyon kuruluşu adına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ender Altunoğlu’nun değerlendirme takımı başkanlığında, İzmir Ekonomi Üniversitesinden Doç. Dr. Metehan Feridun Sorkun (İşletme Alan Uzmanı), Gizem Erol’un (Öğrenci Değerlendirici) yer aldığı ekip tarafından saha ziyareti ile denetlemeden geçen İşletme Lisans Programı, hazırlanan rapor neticesinde 2026 yılına kadar akredite edildi.

ÖĞRENCİLERİN PROGRAM TERCİHLERİNDE ÖNEMLİ

Elde edilen başarıda emeği bulunan herkesi tebrik eden İKÇÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Sevtap Ünal, kalitenin geri planda uzun bir planlama ve çalışma süreci gerektirdiğine işaret etti.

Eğitimde kalite ve verimliliği artırmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Ünal, “Yükseköğretimde akreditasyona sahip olmak, eğitim-öğretim kalitesinin tescillenmesi anlamına geliyor. Müfredattan, öğretim elemanı kadrosuna kadar birçok kriterde yapılan değerlendirmeler sonucu alınan akreditasyon belgeleri, öğrencilerin program tercihlerinde de önemli bir etken oluyor. Fakülte olarak yaşamın temel unsurlarından olan insan, toplum ve kurumların gelişimine katkı sağlamak misyonunun odağında, tüm diğer bölümlerimizi kapsayacak şekilde akreditasyon çalışmalarımızı genişleteceğiz. 2011 yılında Türkçe olarak kurulan İşletme bölümümüz, bu öğretim yılından itibaren yüzde 30 İngilizce olarak devam etmektedir. Hep daha iyisini hedefleyerek devam ettiğimiz kalite yolculuğunda akredite olmak isteyen programlara verdiği destek ve teşvik için başta üst yönetime şükranlarımızı sunuyoruz. Bu özverili kalite tescillendirme yolculuğunda ekip ruhu ile çalışan değerli bölüm başkanımıza ve emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.