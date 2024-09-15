Türk Kızılay Konak Şubesi 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başlangıcında ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye seti hediye ederek eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulundu.İZMİR (İGFA) -Türk Kızılay Konak Şubesi, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Konak İlçesi’ndeki ihtiyaç sahibi 500 ilköğretim öğrencisine çanta ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilen organizasyonda özellikle eğitim hayatına yeni başlayan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye seti desteği sağlandı.

Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, yaptığı açıklamada, "Her alanda vatandaşlarımızın ve evlatlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri adına elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Önümüzdeki haftalarda da ilçedeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve ayakkabı dağıtımı yapacaklarını ifade eden Bingöl, bu yardımların çocukları incitmeden, titizlikle gerçekleştirileceğinin de altını çizdi.