İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Konak’da aileler madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.İZMİR (İGFA) - Konak Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından sunulan İçişleri Bakanlığının " En İyi Narkotik Polisi; ANNE” projesi kapsamında ebeveynlere bilgilendirme eğitimi Çağrı Spor Kulübünde gerçekleştirildi.

Konu hakkında bilgi veren Çağrı Spor kulübü Baş Antrenörü Ahmet Bereket, çağın en büyük illetlerinden birinin madde bağımlılığı olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef ülkemiz dede Madde bağımlılığı kullanımı artmakta ve Madde bağımlılığı kullanma yaşı düşmekte. Bu illetten kurtulmada en önemli görev başta ailelere düşmekte. Bizde bu kapsamda İzmir Narkotik Şubemizle ortaklaşa bir çalışma yaptık. İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü personeli sağ olsunlar spor kulübümüze gelip velilere yönelik " En İyi Narkotik Polisi; ANNE” projesi kapsamında slayt gösterisi eşliğinde ayrıntılı olarak bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede, özellikle madde bağımlılığın önlenmesi konusunda ebeveynlerin bilmesi gereken ayrıntılar anlatılarak, Madde bağımlılığının önlenmesindeki en önemli unsurlardan olan, konuyla ilgili bilgi yada duyumlarının hiç çekinmeden ve korkuya mahal olmadan Emniyet birimlerine bildirme konusundaki yapılması gerekenler ve vatandaşların en büyük korkusu olan ihbar edenin kimliğinin açıklandığı konusundaki yanlış bilginin asılsız olduğu İhbar edenin Kimliğin Kanun kapsamında gizli olarak kaldığı konusu özellikle anlatıldı" diye konuştu.

Eğitim sonunda soru cevap bölümünün ardından katılımcılara İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü'nce bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.