İzmir Konyalılar Federasyonu tarafından 3’üncüsü gerçekleştirilen İzmir Konyalılar Buluşması büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Etkinlikte konuşan İzmir Konyalılar Federasyonu Başkanı Yusuf Devebacak, Hatay’da yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

İzmir’deki Konyalılarla bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Her zaman dernek başkanlarımızla İzmir’de Konyalıların ne kadar güçlü olduğunu istişare ediyorduk. İyi ki varsınız. Dernek Başkanımız Yusuf Devebacak’ın hem bugünkü organizasyon başarısından hem de buradaki birlik beraberliğe verdiği katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay, “Konyalılar İzmir’de yaşıyorlar ama Konya’yı yakinen takip ediyorlar. Hem sosyal medyamıza gösterdiğiniz ilgi hem Konya’nın yerel televizyonlarına gösterdiğiniz ilgi bunun en açık ifadesi. Özellikle Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra biz de ilimizin tamamında sizin sılayı rahiminiz olan ata ocağınıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Konya’da güzel şeyler oluyor. Bundan sonra sizlerin desteğiyle de olmaya devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 6 Şubat sabahında çok büyük bir deprem felaketine uyandığını anımsatan Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: “Konya, Hatay’da çok yoğun bir gayret ve çaba gösterdi. Bugün, Hatay’da kime gitseniz ya da Hataylı birisiyle karşılaşsanız Konya’nın başarısından bahseder. Ama ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Bu başarı sadece Konya Büyükşehir Belediyesinin başarısı değil, bu başarı Konyalı olan herkesin başarısı. Bunda Konya’da yaşamayan ama Konya’yla gönlü atan, kalbi Konya’yla birlikte olan sizin gibi değerli hemşehrilerimizin desteği ve katkısı çok yüksek. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler arkamızda olduğunuz sürece başaramayacağımız şey yok. Konya’yı en iyi şekilde temsil ettik, etmeye devam edeceğiz.”

“KONYALILAR DEVLETİNE, MİLLETİNE BAĞLILIĞI İLE HER ZAMAN TAKDİRİ HAK EDİYOR” MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, “Konya Anadolu Selçuklu’nun payitahtı. Haçlılara bu toprakları mezar eden 2. Kılıçarslan’ın toprakları Konya. Konya o gün nasıl haçlılara direnmişse bugün de direniyor. Konyalılar devletine milletine bağlılığı ile her zaman takdiri hak ediyor” açıklamalarını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili ve 28 Dönem Milletvekili Adayı Hamza Dağ, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem Konya’da hem de Hatay’da gösterdiği büyük gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Konyalılar dünyanın neresinde olursa olsun bulundukları yere ayrı bir güzellik katıyor” ifadelerine yer verdi.