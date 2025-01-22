İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Körfezi’nin temizlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yürüttüğü dip taramasında bugüne kadar 85 bin ton malzeme çıkarıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nde sirkülasyonu sağlayarak, denizin temizlenmesinde önemli rol oynayacak dip tarama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Aralık ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar Körfez’in tabanından 85 bin ton çamur çıkarıldı. Çalışmaların güzel sonuçlar doğuracağına inandıklarını belirten yurttaşlar denizin renginin açılmaya başladığını ve koku duymadıklarını dile getirdi. İZSU Genel Müdürlüğü Haziran ayına kadar Peynircioğlu Deresi ağzı ve Körfez’in kuzey aksını kapsayan bölgede ilk etapta 700 bin metreküp dip çamuru tarayacak. İZSU Genel Müdürlüğü bu çalışmaları 440 milyon liralık yatırımla gerçekleştirecek.

“DEVLET DE DESTEK OLMALI”

Körfez’in temizlenme süreci ile yürütülen çalışmalar ilgili yurttaşlardan Karşıyaka’da yaşayan Şeyda Kozan, söz konusu çalışmaların faydasını görmeye başladıklarını belirterek, "Temennimiz bu çalışmaların devam etmesi. Bu yönde devletin de destek olması gerek. Belediye belli bir sınıra kadar çözümleyebiliyor ama umarım destek olunur. Bu şehir hepimizin şehri” dedi.

"İYİLEŞME VAR..."

Karşıyaka sahilinde her gün eşiyle birlikte yürüyüş yapan ve Körfezi gözlemleme şansı bulduğunu söyleyen Nebahat Kubay ise, “Daha önce yürüyüş yaparken koku ve yosun sorununa şahit oluyorduk. Körfezi kurtarmak için belediyenin çalışmalara başlamış olması bile bizler için çok önemli. Çalışmalar devam ettikçe muhakkak sonuç alınacaktır” dedi.

İzmir Körfezi’ndeki balık ölümlerine çok üzüldüğünü ancak çalışmaların etkisini çıplak gözle fark ettiklerini kaydeden Yeşim Akova, “Kıyıda balıkların yüzdüğünü görünce çok mutlu oluyorum. Bir şeylerin yapıldığının kanıtı bu görüntüler. Bakanlığın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yalnız bırakacağı belliydi. Ancak Büyükşehir bu konuda kendi yolunu çizebilir” dedi.

Geçimini İzmir Körfezi’nde balıkçılık yaparak kazanan Yavuz Akdere, “Körfezde yazın olan balık ölümlerinden sonra çalışmalar başladı. İyileşme var ancak Gediz Nehri’nden gelen sanayi atıklarının önünün kesilmesi, denetlenmesi lazım. Sadece deniz canlıları için değil bu durum insanlar için de tehdit oluşturacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan İzmir Körfezi'nde birinci etap dip tarama çalışmalarının ardından 1 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun daha taranması için bu yıl ihaleye çıkılacak.

Bu önemli proje kapsamında iki etap sonunda 2,5 milyon metreküp çamur taranacak ve İzmir'de bugüne kadar yapılmış en büyük tarama gerçekleştirilmiş olacak.