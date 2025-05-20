İzmir, yazın gelişini coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Kültürpark’ta düzenlenecek “Yaza Merhaba Festivali”, yaz mevsiminin enerjisini, eğlencesini ve renklerini İzmirlilerle buluşturacak.İZMİR (İGFA) - Kültürpark'ın eşsiz atmosferinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek “Yaza Merhaba Festivali”, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Konserlerden dans gösterilerine, spor etkinliklerinden gastronomi duraklarına kadar zengin içeriklerle dolu festivalde, her yaş grubundan katılımcı unutulmaz anlar yaşayacak. Özellikle aileler ve çocuklar için tasarlanmış özel etkinlik alanları, festivali keyifli ve eğlenceli bir buluşma noktasına dönüştürecek. Festivalde öne çıkan en renkli noktalardan biri ise çiçekçiler olacak. İzmir'in en seçkin çiçekçileri, festival alanında kurdukları rengarenk stantlarıyla Kültürpark'ı adeta çiçek bahçesine çevirecek.

EĞLENCE HİÇ BİTMEYECEK

Ana sahne ve alternatif sahne etkinlikleriyle festival coşkusu doruğa çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, DJ performansları ve rock grupları eşliğinde yapılacak konserler, ziyaretçilere müzik dolu saatler yaşatacak. Ayrıca çocuklar için mini disco, jonglör gösterileri ve sihirbazlık şovlarıyla eğlence hiç bitmeyecek.

Yazın gelişini İzmir ruhuyla karşılamak, çiçeklerin büyülü dünyasında gezinmek ve ailece unutulmaz anılar biriktirmek isteyen tüm İzmirliler, 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Kültürpark'ta gerçekleşecek ücretsiz "Yaza Merhaba Festivali"nde bir araya gelecek.