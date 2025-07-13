İzmir Metro AŞ Genel Müdürü A. Sinan Karakuzu, Uluslararası Toplu Taşıma Birliği’nin (UITP) Politika Kurulu’na Türkiye temsilcisi olarak seçildi; İzmir’in ulaşım tecrübesi küresel platformda paylaşılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Metro AŞ, uluslararası alanda önemli bir sorumluluk üstlendi. Dünyanın en büyük toplu taşıma ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik ağı olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP)’nin üst düzey karar organı Politika Kurulu’na, İzmir Metro AŞ Genel Müdürü A. Sinan Karakuzu Türkiye temsilcisi olarak seçildi.

UITP Politika Kurulu, toplu taşıma politikalarını şekillendiren, yeni teknolojilere ve kentsel hareketlilik trendlerine yanıt veren bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Farklı kıtalardan ve ulaşım modlarından (metro, otobüs, tramvay, deniz taşımacılığı) temsilcilerin yer aldığı kurul, çok sesli ve kapsayıcı bir karar yapısıyla küresel stratejiler geliştiriyor.

“İZMİR METRO’YU DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ”

Karakuzu, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “İzmir Metro AŞ olarak UITP’de aktif rol alarak, dünyadaki iyi uygulama örneklerini İzmir’e taşımayı hedefliyoruz. Kendi tecrübelerimizi küresel platformda paylaşarak İzmir Metro AŞ’yi dünya markası haline getirmek için çalışacağız” dedi. Karakuzu, kurulun sunduğu proje ve bilgi alışverişi fırsatlarını ın, İzmir’in toplu taşıma sistemini daha da geliştireceğini vurguladı.