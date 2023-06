İZDENİZ’in “Rotamız Midilli” sloganıyla başlattığı İzmir – Midilli seferlerinde sezon açıldı. İlk seferinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşan İhsan Alyanak gemisi 267 yolcuyla Alsancak Limanı’ndan yola çıktı. Midilli seferlerinde bu yıl yolcular, artık bisikletleriyle de ulaşım sağlayabilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in deniz turizmini teşvik etme hedefi doğrultusunda İZDENİZ tarafından yaz aylarında yapılan İzmir – Midilli seferleri, 2023 yılının ilk yolculuğuna “Rotamız Midilli” sloganıyla çıktı. Geçen yılın ilk seferinde 50 yolcu İzmir’den Midilli’ye yola çıkarken, bu yılın ilk seferi yüzde 90 kapasiteye ulaşarak 267 yolcuya ulaştı. İzmirliler gerek toplu ulaşımla gerekse kendi araçlarıyla İzmir Alsancak Yolcu Limanı’na giderek İZDENİZ personellerinin yardımıyla işlemlerini tamamladı. Yolcular sabah 08.30’da İZDENİZ’in yüksek hızlı İhsan Alyanak yolcu gemisiyle Alsancak Limanı’ndan Midilli’ye doğru yola çıktı.

“Körfez içi ulaşımdan uluslararası sulara açıldık” İzmir Midilli seferleri hakkında bilgi veren İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, “2022 yılı yaz sezonunda ilk kez gerçekleştirilen İzmir Alsancak – Midilli seferlerine 2023 yılı için bugün ‘Rotamız Midilli' sloganıyla başlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz. Bu projenin başından sonuna kadar her zaman yanımızda yer aldı. Başkanımızın bir hedefi vardı; deniz taşımacılığıyla turizmi teşvik etmek. Biz de bu seferlerle iki yaka arasında hem turizm, hem ticaret alanında kazanç sağlanmasına bir örnek oluşturmak istiyoruz. Yine deniz turizmi için amatör denizciliği teşvik etmek üzere İzmir Marina çalışmalarımız devam ediyor. Biz İZDENİZ olarak uluslararası sulara da açıldık, marinacılığa da açıldık. İnşallah denizciliği halkımıza daha da yakınlaştırırız” diye konuştu.

“Bu seferlerden herkesin faydalanmasını istiyoruz” İlginin her geçen gün arttığını ifade eden Ümit Yılmaz, “Seferlere gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Geçen sezon yaptığımız bütün seferlerde satılan bilet sayısına yakın bir sayıyı bu sene sezon öncesinde tamamladık” dedi.

Yılmaz, “Ekonomik zorluklar sadece İzmir’de değil tüm ülke genelinde hissediliyor. Yakıt giderleri, personel masrafları oldukça fazla. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bizi destekliyor ve çok da önem veriyor bu seferlere. Dolayısıyla biz bu seferlerden herkesin faydalanmasını istiyoruz. Öncelikle 18 yaşa kadar olan gençlerimize başladık. İlerleyen süreçte 65 yaş üzeriyle ilgili planlarımız var. Ama şu an için yoğun bir eğitim döneminden çıkan öğrencilerimizi 18 yaşına kadar yüzde 50 indirimle taşıyacağız. Önümüzdeki seferden itibaren bisikletle de yolculuk yapabilecekler. Midilli’de bisiklet çok etkili olabilir” ifadelerini kullandı.

“Midilli’ye gitmek çok kolay ve çok basit” İlk sefere yoğun ilgi gösteren yolcular ise görüşlerini şu sözlerle aktardı;

Cem Sağel: “İzmir’den kalkıp Midilli’ye gidebilmek çok güzel bir hizmet oldu. Bizim için buradan, arabaya binmeden, evimize yakın yerden seyahat edebilmek çok keyifli olacak. Fiyatları çok uygun. Normalde buradan arabayla Ayvalık’a gitmek oradan tekrar yola çıkmaktan çok daha avantajlı güzel bir uygulama.”

İmran Çıtak: “Bugün ilk sefer İzmirliler için çok kullanışlı olacak; çok güzel olacak. Midilli’ye Ayvalık’tan gitmek epey zordu. Bu şekilde çok kolay ve çok basit oldu. Belediyeye çok teşekkür ederiz. Fiyatlar daha uygun, daha çok insan tatil yapacaktır.”

“Uygun fiyatı ilk seferde değerlendirdik” Seda Gürer: “Çok memnun kaldık. Ayvalık’a gitmektense buradan dosdoğru evimize 5 dakika uzaklıkta hemen binip gideceğiz. Araba kullanmakta geçen sürede denizde keyif yapacağız. Bu yıl ilk defa kullanacağız. Çocuklarla gittiğimiz için bize göre fiyatları da çok uygun. Keyifli olacağını düşünüyorum.”

Aydın Savran: “Belediyemiz uygun bilet imkanı sağladığı için çok mutluyuz. Hemen ilk seferde değerlendirdik. Haftaya da annem ve babam gidecek. Böyle bir imkan sağlandığı için çok mutluyuz. İlk defa Yunan adalarına gidiyoruz. Alsancak Limanı’ndan gidilebilecek olması, fiyatların uygun olması bize çok yardımcı oldu. Sakız Adası alternatifi de var ama bu imkanlarla Midilli daha avantajlı.”

Midilli’ye bisikletle ulaşım başladı İZDENİZ’in İzmir - Midilli seferleri 3 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek. Her cuma saat 08.30’da Alsancak Limanı’ndan gidiş, her pazar ise saat 18.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş yapılacak. Alsancak Limanı’ndan kalkış yapan “İhsan Alyanak” gemisi 2 saat 30 dakika sonra Midilli Limanı’na yanaşacak. Sezon süresince her iki yakadan da gelecek talepler doğrultusunda hem Midilli Limanı için hem de Plomari Limanı için ek sefer düzenlenebilecek. İzmir – Midilli seferlerine isteyen yolcularımız, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek koşulu ile bisikletleri ile katılabilecekler. İhsan Alyanak Yolcu Gemisi’nin bisiklet kapasitesi 10 adet olarak belirlendi.

Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro Midilli turlarından yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olan yurttaşlar yararlanıyor. Gidiş-dönüş bilet ücreti bu yıl 60 Euro, tek yön bilet ücreti ise 35 Euro olarak belirlendi. Bu yıl, gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 8-18 yaş grubu için yüzde 50 indirim uygulanıyor. 0-7 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebiliyor.

Biletler bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak satışa sunuldu. Ayrıca İzmir Alsancak Limanı’nda açılan İZDENİZ satış ofisinden ve yetkili acentelerden elden bilet alınabiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0501 535 3535 numaralı telefonu arayabilir ya da [email protected] adresine elektronik posta atabilir.