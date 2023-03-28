İzmir'de Narlıdere Belediyesi, hayata geçirdiği projeleriyle ilçeyi günübirlik turizmin merkezi yapmaya adım adım yaklaşıyor.İZMİR (İGFA) - Yeşilin ve mavinin buluştuğu Narlıdere, altyapı yatırımları ve projelerle günübirlik turizmin merkezi olacak. Yerelden kalkınma anlayışıyla sürdürülebilir bir turizm anlayışını benimseyen Narlıdere Belediyesi; Tarihi Yukarıköy Bölgesi, Slow Food Narlıdere hamlesi, Park Orman Tesisleri, Limanreis’te yapılacak mavi bayraklı plajı ve birçok proje ve yatırımıyla turizmde çağ atlayacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir’in incisi Narlıdere’nin konumu, tarihi, kültürü ve gastronomisiyle günübirlik turizmin merkezi olacağını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden tarihi-kültürel değerlerimizi korumak ve yerelden kalkınmayı sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Yukarıköy’ü ve çevresini titiz bir çalışmayla yenileyerek yerel halkın refahını artıracak bir bölgeye dönüştürdük. Slow Food Narlıdere ile yerel lezzetlerimizi markalaştırmanın önünü açtık. Yerel ve küçük ölçekli üretici destekleyerek, uluslararası fuarlarda kendilerini tanıtmalarını sağladık. Limanreis’e mavi bayraklı bir halk plajı yapıyor, Park Orman Narlıdere, Mandalin Kafe gibi tesislerimizle günübirlik turistleri ilçemizde ağırlıyoruz. Narlıdere Metrosu’nun da yıl içinde devreye girmesiyle birlikte bu hedefimize daha çok yaklaşacağız. Narlıdere’mizi yerel kültürü, yerel lezzetleri ve eşsiz doğasıyla günübirlik turizmin merkezi yapmayı hedefliyoruz. İlçemizde turizm türlerini çeşitlendiriyor ve yerel halkı turizm konusunda bilinçlendiriyoruz. Proje ve yatırımlarımızla ilçemizin sakinlerine ekonomik bir değer yaratıyoruz” diye konuştu.

YUKARIKÖY HAZIR

Narlıdere’nin tarih kokan bölgesi Yukarıköy Mahallesi’nde sürdürülen Yukarıköy Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Uygulama Projesi’nde çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı. İlçenin ilk yerleşim yeri olan Yukarıköy estetik bir görünüme kavuşturulurken yöre halkının sahip olduğu miras yine onlar için ekonomik değere dönüştürüldü.

İyi, temiz ve adil gıda anlayışıyla, geleneksel gıda ürünlerini ve geleneksel yeme kültürünü korumak amacıyla hayata geçirilen Slow Food hareketine dahil olan Narlıdere, yerel üreticileri destekliyor. İzmir’de düzenlenen Terra Madre Anadolu’da ilçenin yerel lezzetlerini tanıtan Narlıdere Belediyesi, yerel lezzetlerin markalaşmasını ve bunun üzerinden bir ekonomik değer yaratılmasını sağlayan adımlara katkı sağlıyor.

LİMANREİS’E MAVİ BAYRAKLI HALK PLAJI

Narlıdere Belediyesi, İzmir Körfezine en yakın mesafede yer alacak Mavi Bayraklı Halk Plajı'nı 2024'te Limanreis Mahallesi’nde hayata geçirecek. Narlıdere Limanreis’te yapılan deniz suyu analizlerin temiz çıkmasıyla birlikte 2024 yılında kent merkezine en yakın mavi bayraklı plaj hayata geçirilecek. İzmirliler, metronun da bölgeye çok yakın bir alana gelmesiyle konforlu ve rahat ulaşımla denize girmenin keyfini yaşayacak.

Şehir merkezine çok yakın bir alanda vatandaşlara yeşilin büyüsünü yaşatan ve keyifli bir dinlenme alanı sunan Park Orman Narlıdere, sanat ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. 2021 yılında hizmete giren Park Orman Narlıdere Tesisleri, açıldığı günden bu yana İzmirlilerin yanı sıra şehir dışından da birçok yurttaşa da ev sahipliği yapıyor.

METROYLA KESİNTİSİZ ULAŞIM İMKÂNI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in nisanda deneme seferlerinin başlayacağının müjdesini verdiği Narlıdere Metrosu ile, ilçe hızlı ve modern ulaşıma kavuşacak. Narlıdere’yi ziyaret edecek vatandaşlar, ilçenin her noktasında kolaylıkla ulaşma imkânı yakalayacak.