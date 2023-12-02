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İzmir Narlıdere’de yılın son meclisi gerçekleştirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere’mizin geleceği için çok ciddi bir yol aldığımızı ve ilçemizin geleceğine iz bıraktığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere’de 2023 yılının son meclisi, Belediye Başkanı Ali Engin’in başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi içinde yer alan Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İlçede hizmet veren muhtarlıklara gerçekleştirilen yardım ödeneğinin artırılmasının da görüşüldüğü meclis toplantısında, geçmiş karar özetleri de okunup karara bağlandı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, hizmet dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, “Meclis üyelerimize, birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Depremlerle sarsıldığımız, ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz bir yılda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için çok çalıştık. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi Projemizi önemli ölçüde tamamlama aşamasına getirdik. 3 yıllık yoğun bir çalışmayla İzmir’imize hediye ettiğimiz Yukarıköy’ün açılışını gerçekleştirdik. Yukarıköy’de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her gittiğimizde bir kez daha görüyoruz.

Yakın zamanda Narlıdere Tenis Kulübümüzün temelini attık. Ilıca Mahallemizde açacağımız Anaokulumuzda artık son hazırlıklar yapılıyor. Bütçesi kısıtlı bir belediye olmamıza rağmen dev yatırımları başarıyla hayata geçirebildik. İnsanlarımızın iyi hizmet almaya hakkı var ve bizde bu hizmetleri sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Narlıdere’mizin geleceği için çok ciddi bir yol aldığımızı ve ilçemizin geleceğine iz bıraktığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.