Narlıdere Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme desteği sağlamayı sürdürüyor. İlçedeki yaklaşık 500 ilkokul öğrencisine beslenme desteği sağlayan Narlıdere Belediyesi, gelecek eğitim döneminde bu sayıyı 1200’e çıkarmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte startını verdiğini beslenme desteğini sürdürüyor.

Beslenme Çantası projesiyle 10 haftadır ilçede eğitim öğren yaklaşık 500 ilkokul öğrencisine haftada 5 gün 1 öğünlük beslenme desteği sağlayan Narlıdere Belediyesi; Beslenme Çantası projesini gelecek yıl daha çok öğrenciye ulaştırmaya hedefliyor.

Gelecek yıl ilkokulun yanı sıra ortaokul öğrencilerinin de projeye dâhil edilmesiyle birlikte, beslenme desteğinden faydalanacak öğrenci sayısı 1200’e çıkarılacak.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için ise Okul Aile Birlikleri ile iletişime geçen Narlıdere Belediyesi; içinde kek, süt, meyve ve kuruyemiş gibi ürünlerin yer aldığı beslenme desteğini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Narlıdere Belediyesi’nin projesine vatandaşlar da Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi aracılığıyla bağışta bulunabiliyor.