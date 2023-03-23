18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda aynı yerleşke içerisinde yer alan Narlıdere Huzurevi ve Zübeyde Hanım Huzurevi’ni ziyaret eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Deneyimleri ve tecrübeleriyle bize yol gösteren bilge çınarlarımızı ilçemizin en değerli hazinesi olarak görüyoruz” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda aynı yerleşke içerisinde yer alan Narlıdere Huzurevi ve Zübeyde Hanım Huzurevi’ni ziyaret etti.

60 yaş ve üstü yaklaşık bin bilge çınarın bulunduğu yerleşkede huzur evi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Engin, ulu çınarlarla tek tek ilgilendi, onların talep ve önerilerinin yerine getirilmesi için yetkililere talimat verdi. Narlıdere Huzur Evi Müdürü Recep Yağcıoğlu ve Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürü Sevda Özen ile de görüşen Başkan Engin, kültürümüzü ve değerlerimizi bizlere aşılayan bilge çınarlara şükran borçlu olduklarını söyledi.

BİLGE ÇINARLARIMIZ BİZE YOL GÖSTERİYOR

Huzur evi sakinleriyle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere bugün en huzurlu ilçelerden biriyse ilçemize huzur katan kıymetli büyüklerimiz sayesinde… Büyüklerimiz ilçemize sahip çıkıyorlar. Bir sorun olduğunda bize bildiriyorlar ve önerilerini belediyemiz personelimizle paylaşıyorlar. Biz de 18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle kıymetli büyüklerimizle bir araya geldik. Hem talep ve önerilerini dinledik hem de hayır dualarını aldık. Deneyimleri ve tecrübeleriyle bize yol gösteren bilge çınarlarımızı ilçemizin en değerli hazinesi olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanırken geçmişten bugüne yaşını almış değerlerimize çok şey borçluyuz. Kıymetli büyüklerimize sağlıklı, huzur dolu bir ömür diliyorum. Özveriyle yaşlılarımıza hizmet eden personele de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.