İzmir'de Narlıdere Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle ilçede kapsamlı temizlik çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Erman Uzun, “Yaşam kalitesi ve vatandaş memnuniyetini artırmak için sürekli sahadayız” dedi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent hedefiyle başlattığı temizlik seferberliğini sürdürüyor.

Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Limanreis, Ilıca ve Yenikale mahallelerinde sokaklar tazyikli suyla yıkandı, kaldırımlar süpürüldü, yol kenarları temizlendi. Ağaç budama, çim biçme, bahçe atığı toplama ve küçük çaplı bakım-onarım çalışmaları yapılırken, çöp konteynerleri de dezenfekte edildi.

“TEMİZ VE DÜZENLİ BİR NARLIDERE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçenin 11 mahallesinde temizlik ve bakım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Başkan Uzun, “Yaz aylarında hemşerilerimizin daha ferah bir çevrede yaşaması için mahalle mahalle temizlik çalışmalarına hız verdik. Çevre kalitesini sürdürmek, yaşam ve hizmet kalitesini yükseltmek, vatandaş memnuniyetini artırmak için ekiplerimizle sürekli sahadayız” diye konuştu.