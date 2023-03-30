Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çamtepe Mahallesi’nde her çarşamba kurulan Narlıdere Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çamtepe Mahallesi’nde her çarşamba kurulan Narlıdere Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret etti. Pazaryeri esnafının talep ve önerilerini dinleyen, onlara hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Engin, mahalle sakinleri ile de bol bol sohbet etti.

CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve ilçe yönetiminin de yer aldığı ziyarette pazar esnafının taleplerini tek tek not alan Başkan Engin, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Pazaryeri ziyaretinde CHP’nin Aile Destekleri Sigortası Projesi’ni anlatan broşürler de dağıtıldı.

ESNAFIMIZ KAZANSIN, HALKIMIZIN ALIM GÜCÜ ARTSIN

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, semt pazarlarının geçmişten günümüze kültürümüzün bir parçası olduğunu ifade ederek, “Semt pazarları, vatandaşın nabzının attığı ve gündelik yaşam pratiklerinin yaşandığı yerlerdir. Bizde CHP Narlıdere İlçe Örgütümüz ile birlikte Çamtepe Mahallemizde bulunan Narlıdere Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret ederek hem esnafımızın talep ve önerilerini dinledik hem de mahallemizin kıymetli sakinleriyle sohbet etme fırsatı yakaladık. Narlıdere’mizde ekmeğinin peşine düşen değerli esnafımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar diliyorum. Yurttaşlarımızın da alım gücünün arttığı günlerin çok yakında geleceğine inanıyorum” dedi.