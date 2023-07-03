İzmir'de Narlıdere Belediyesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında düzenlenen bilgilendirme eğitimine ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlediği 'bilgi güvenliği' eğitimde; belediyelerin topladığı kişisel verilerin gizliliği, işlenmesi ve korunması hakkında kurum personeline bilgi verildi.

KVKK ve Siber Güvenlik Uzmanı Necdet Kırmızıtoprak’ın verdiği eğitimde belediye personeline, vatandaşların kişisel verilerinin işlenme süreçleri anlatıldı.

KVKK ve Siber Güvenlik Uzmanı Necdet Kırmızıtoprak, vatandaşların bilgilerini paylaşma konusunda oldukça cömert olduğunu ifade ederek, “Bu yüzden başımıza bir şey gelmeden önlem almalı ve tedbirli olmalıyız. Kurumsal olarak da sizlerin idari ve teknik tedbirlere dikkat etmeniz gerekiyor. Belediyeler KVKK'nın önemi oldukça büyük bir role sahip. Çünkü belediyeler halka hizmet sunan kamu kurumları olarak vatandaşlardan çeşitli kişisel verileri topluyor. Bu veriler, isim, adres, kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi hassas ve özel nitelikli bilgiler olabiliyor. Belediyeler, vatandaşların bu haklarını korumakla yükümlüdür. Bu tarz kurumlar kişisel verileri yalnızca belirli amaçlar için ve hukuka uygun olarak toplayabilir ve işleyebilir. Sonuç olarak, belediyeler KVKK'nın getirdiği düzenlemelere tam uyum sağlamalı ve kişisel verilerin korunması konusunda sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bu, vatandaşların verilerinin güvende olduğunu ve gizliliğin korunduğunu bilmelerini sağlar ve güvenilir hizmet sunumuna katkıda bulunur. Narlıdere Belediyesi de bu konuda gereken hassasiyeti göstererek denetleme ve farkındalık eğitimi düzenlemeye devam ediyor” diye konuştu.