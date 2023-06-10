İzmir Narlıdere Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Gerçekay Oral’ın şefliğinde ‘Umuda Merhaba’ konseriyle Narlıderelilere muhteşem bir gece yaşattıİZMİR (İGFA) - İzmir'in Narlıdere Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilen ‘Umuda Merhaba’ konseri, Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Belediyenin açtığı Türk Halk Müziği kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan koro, Şef Gerçekay Oral yönetiminde dinleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı. Geleneksel ve ulusal kültürümüzü yansıtan eserleri başarıyla icra eden Narlıdere Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, salonu dolduran dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Belediye Meclis Üyeleri, STK’ların temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Birbirinden güzel eserleri seslendiren koroya teşekkür eden Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, “Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin adına bu salonda bulunan herkesi selamlıyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Koromuz harika bir performansla bizi geçmişe götürdü. Şefimiz Gerçekay Oral ve koro üyelerimizi tebrik ediyorum. Narlıdere, sanatın ve kültürün merkezi olmaya devam edecek” dedi.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay’ın Şef Gerçekay Oral’a çiçek verdiği gece İzmir Marşı ve alkışlarla sona erdi.