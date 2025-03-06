İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçe sakinlerinin talep ve önerileri doğrultusunda hayata geçirilecek proje ve çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi’nin Sahilevleri’nde ilkini hayata geçireceği Narista Kahve kiosklarının koyulacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Erman Uzun, Tarihi Yukarıköy’deki Hızır Dede Parkı’nda yapılması planlanan üretici satış standlarının bulunacağı alanı da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Erman Uzun, ilçe sakinlerinden gelen talep ve önerileri de dinledi.

NARİSTA KAHVE KİOSKLARI’NIN İLKİ SAHİLEVLERİ’NE

İlçenin sosyal yaşamına katkı sağlayacak proje ve çalışmaları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Erman Uzun, “Hem vatandaşlarımızın bütçesini düşünen hem de yerel üreticilere destek olacak yeni sosyal alanlarıkomşularımızla buluşturmak için gün sayıyoruz. Özellikle gençler ve tüm vatandaşlarımız için yeni bir buluşma noktası olacak Narista mobil kahve kiosklarımızın ilkini Sahilevleri’nde komşularımızın hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle hizmet verecek Narista mobil büfelerimizin hem lezzetli kahveleri hem de ekonomik fiyat politikasıyla komşularımızın beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Ramazan Bayramı gelmeden, bayram hediyesi olarak kahve kiosklarımızın ilkini Sahilevleri’nde komşularımızla buluşturacağız” dedi.

YUKARIKÖY’E ÜRETİCİ STANT ALANI KURULACAK

Ayrıca, Tarihi Yukarıköy’de yer alan Hızır Dede Parkı’nda üretici satış stantları kurmayı planladıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, “Yukarıköy’ün sıcak köy havasını koruyarak, yerel üreticilerimizin emeklerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin ise keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanınıbölgeye kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Çalışmamızla bölgedeki sosyal hayatı canlandıracak ve üreticilerimize destek olacağız. Narlıdere’nin dayanışma ve paylaşım ruhunu hep birlikte büyütmeye devam ediyoruz” diye konuştu.