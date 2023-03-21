Ramazan ayında cami ve ibadethanelerin daha yoğun olacağını göz önünde bulunduran Narlıdere Belediyesi, camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde ve ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla Narlıdere’deki camilerin halılar büyük bir titizlikle yıkandı, süpürüldü, temizlendi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ilçede yaşayan vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Ekiplerimiz, titiz bir çalışmayla ibadethanelerimizi tertemiz yapıyor. Vatandaşlarımız bu Ramazan ayında da sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirecekler. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.