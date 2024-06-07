Dünya Çevre Günü kapsamında, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Ahmetbeyli kıyı kesiminde geniş çaplı bir çevre temizliği etkinliği düzenlendi.İZMİR (İGFA) - S.S. Ahmetbeyli Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışması, sualtı ve kıyı bölümlerini kapsadı. Kıyı Temizliğinin ardından liman dışında hayalet ağ temizliği yapıldı.

Etkinliğe İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bülent Canatan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B.Kürşad Sevim ve Menderes İlçe Müdürü Gülsev Pınar Öner ve kurum personeli katıldı.

Kıyı ve sualtı temizliği faaliyetinde İl Müdürlüğümüz dalış ekibi, İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Sahil Güvenlik 7. Komutanlığı, AKUT (Arama Kurtarma Derneği), MENDAK (Menderes Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği), Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Polisi, Ege Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Su Altı Toplulukları yer aldı. Kıyı temizliğinin ardından, l Müdürlüğümüz dalış ekibi ve İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Komutanlığı tarafından S.S. Ahmetbeyli Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı liman dışında hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Dünya Çevre Günü'nü böylesine anlamlı bir etkinlikle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çevre bilincini artırmak ve denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada bir araya gelen farklı kurum ve kuruluşlar, çevreye olan duyarlılığımızı ve bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu göstermektedir. Özellikle hayalet ağ temizliği, deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak adına büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Etkinlik, katılımcıların yoğun çabaları ile başarılı bir şekilde tamamlandı ve Menderes Özdere Ahmetbeyli kıyı kesimi daha temiz ve yaşanabilir hale getirildi. Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirilen bu etkinlik, çevre bilincinin artırılmasına ve doğal yaşamın korunmasına yönelik önemli bir adım oldu.