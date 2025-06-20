İzmir, bir kez daha uluslararası çapta bir plaj voleybolu şölenine ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour İzmir Etabı eleme maçlarıyla başladı. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi’ndeki karşılaşmalar 22 Haziran'a kadar ücretsiz izlenebilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi farklı spor branşlarının ulusal ve uluslararası şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour İzmir Etabı eleme maçlarıyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İnciraltı Plaj Sporları Tesisi, 20-22 Haziran tarihlerinde dev organizasyonda sporseverleri ağırlayacak. 18 kadın ve 20 erkek takımı olmak üzere 38 takımın mücadele edeceği turnuvada karşılaşmalar saat 09.00'da başlayacak, 21.30'a kadar kesintisiz devam edecek.

SPOR VE EĞLENCE BİR ARADA

Rekabet ile birlikte etkinlik süresince İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek.

Yeme-içme alanları ile sporseverler hem sporun hem turnuvanın keyfini çıkaracak.

Play voleybolunun en iyilerinin mücadele edeceği şampiyona, ücretsiz olarak izlenebiliyor.