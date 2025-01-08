İzmir Şehir Tiyatroları 2024-2025 tiyatro sezonunun ilk üç ayında ağırladığı seyirci sayısıyla kendi rekorunu kırarak 16 bin 824 seyirciye ulaştı.İZMİR (İGFA) - Levent Üzümcü’nün genel sanat yönetmenliğinde çalışmalarını sürdüren İzmir Şehir Tiyatroları; ekim, kasım ve aralık aylarında 16 bin 824 seyirciye ulaştı.

Kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak amacıyla kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Levent Üzümcü’nün genel sanat yönetmenliğinde 2024-2025 tiyatro sezonunun ilk üç ayında 16 bin 824 seyirciye ulaşarak kendi seyirci rekorunu kırdı. Oyunlarını 365 seyirci kapasiteli İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturan İzmir Şehir Tiyatroları için bu sayı 2021 yılında 5 bin 31, 2022 yılında 8 bin 463, 2023 yılında 11 bin 715’di.

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzmirli tiyatro seyircisinin gösterdiği ilgi sayesinde elde ettikleri başarının sanatın birleştirici gücünün en güzel kanıtı olduğunu belirterek, “Alkışlarıyla yanımızda olan her bir seyircimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İzmir Şehir Tiyatroları’nın bir kamu tiyatrosu olarak seyircilerimiz sayesinde, seyircilerimiz için var olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Sezonun devamında da aynı coşkuyla buluşmak, daha nice oyunda birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.