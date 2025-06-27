Türk tiyatrosunun duayeni, akademisyen, yönetmen, yazar ve çevirmen Prof. Dr. Özdemir Nutku anısına bu yıl altıncısı düzenlenen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. İzmir Şehir Tiyatroları Sanatçısı Bahadır Buyruk ödüle layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun anısını yaşatmak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Ege Tiyatrolar Birliği Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirilen özel bir törenle sahiplerini buldu.

Türkiye’nin dört bir yanından tiyatro sanatçıları ile sanatseverleri İzmir’de buluşturan gecede, törenin jüri başkanı Dr. Zeynep Nutku, Haldun Dormen, Suna Keskin, Nedim Saban ve Süreyya Kilimci gibi önemli sanat isimleri yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Dr. Serhan Kemal Saygı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Şube Müdürü İlayda Akbıyık’ın da katıldığı gecede, İzBBŞT sanatçısı Bahadır Buyruk, Ödenekli Tiyatrolar kategorisinde ‘Özdemir Nutku Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu’ dalında ödüle layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, törende yaptığı konuşmada Hülya ve Özdemir Nutku’nun İzmir’in tiyatro kültürüne katkılarını hatırlattı.

Prof. Okyay, “Prof. Dr. Özdemir Nutku, İzmir’de Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü kurarak tiyatronun kentte akademik olarak gelişmesini sağladı ve çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Ayrıca iki ismin Büyükşehir Belediyesi olarak bizim için ayrıca önemli bir yeri var çünkü İzmir Şehir Tiyatrolarımızın kurulmasında ve bugünlere getirilmesinde çok önemli katkılar sağladılar. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, dünyanın en prestijli salonlarından biri arasında yer alıyor. Hocalarımızın adına da böyle bir salonda tören düzenlemek yakışırdı. İyi ki buradayız, hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Törende emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Ege Bölgesi’nde, yıl boyunca çalışmalarıyla öne çıkan tiyatrocuların ödüllendirildiği gecede, İzBBŞT Sanatçısı Bahadır Buyruk, Şehir Tiyatroları’nın bu yıl repertuvarına kattığı, tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Çok Tuhaf Soruşturma’ oyunundaki ‘Aydın’ karakteriyle ödüle layık görüldü.

Ödülünü sanatçı Mutlu Polat’ın elinden alan Buyruk, başarısının kolektif bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyerek İzmir Şehir Tiyatroları ailesine, oyunun yönetmeni Harun Özer’e ve oyunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bahadır Buyruk, aynı rolüyle bu yıl 25. Direklerarası Seyirci Ödülleri ve 13. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri'nde de ödül kazanarak, aday gösterildiği üç yarışmadan da ödülle dönmüş oldu.

Ferhan Şensoy’un yazıp Harun Özer’in yönettiği ‘Çok Tuhaf Soruşturma’ oyunu, gelecek sezonda da İzmirli seyircilerle buluşmayı sürdürecek.