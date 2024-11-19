Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), ‘Minik Kalplerle Yarınlara’ sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle Tire Kırtepe İlkokulu’nu yenilemeye hazırlanıyor. Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği ve Onedio iş birliğiyle yürütülen proje, 30 Kasım 2024’te bağışçı ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşecek.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), ‘Minik Kalplerle Yarınlara’ sloganıyla örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Dünyayı Güzellik Kurtaracak Derneği ve Onedio iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında DEPARK, İzmir’in Tire ilçesindeki Kırtepe İlkokulu’nu yenilemek için harekete geçti. Öğrencilerin modern bir eğitim ortamına kavuşmasını hedefleyen proje, bağışçı ve gönüllülerin desteğiyle 30 Kasım 2024 tarihinde Tire’de gerçekleştirilecek.

EĞİTİME DESTEK

DEPARK Genel Müdürü Aytekin Demir, projenin duyurulmasının ardından büyük bir ilgi ve destekle karşılaştıklarını belirtti. Teknoparkların yalnızca yenilikçi projelerin ve teknolojik gelişmelerin yuvası olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal faydaya öncülük eden önemli merkezler olduğunu vurgulayan Demir, “Projemiz hem bulunduğumuz topluma katkıda bulunma hem de geliştirdiğimiz teknolojilerin insan hayatını iyileştirme potansiyelini ortaya koyma açısından önemli bir adım. Çocuklarımızın daha modern ve güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla bu projeyi başlattık. Projenin duyurulmasının ardından kısa sürede yoğun bir katılım sağlandı. İhtiyaçların karşılanması için bağış yapmak ya da ihtiyaç listemizdeki malzemeleri temin etmek isteyen DEPARK firmaları, duyurduğumuz formlar aracılığıyla bizlere ulaştı. 30 Kasım’da, destekçilerimiz ve firmalarımızla Tire Kırtepe İlkokulu’nu yenilemek için sahada olacağız. Teknolojiyi yalnızca dünyayı değil, içinde yaşadığımız toplumu da dönüştürmek için kullanmaya devam edeceğiz. Proje hakkında daha fazla bilgi almak ve katkıda bulunmak isteyenler bizlere ulaşabilir” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK ÖRNEĞİ

Sanayi, kamu kuruluşları, üniversiteler ve diğer araştırma altyapılarının bir arada Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüttüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), 2013 yılından bu yana faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. DEPARK, hayata geçirdiği bu sosyal sorumluluk projesi ile sadece bilim ve teknoloji üretiminde değil; aynı zamanda toplumsal fayda yaratmada da öncü rolünü kanıtlıyor. ‘Minik Kalplerle Yarınlara’ projesiyle DEPARK, Tire Kırtepe İlkokulu’nun eğitim altyapısının iyileştirilmesi ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim ortamı sunulmasını hedefliyor.