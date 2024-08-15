İzmir'in Tire ilçesinde yerel belediye peyzaj çalışmalarında su tasarrufu sağlayan projeleri hayata geçirmeye başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Tire ilçesinde kuru peyzaj uygulamasıyla çevre düzenlemesi gerçekleştirilmeye başlandı.

Tire Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mevcut kavşak alanlarının su tüketimini azaltmak için ağırlıklı olarak kuru peyzaj çalışmalarının startını verdi.

Tire Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan peyzaj çalışmaları, İnönü Bulvarı Kavşağı ve Turgut Özal Bulvarı Kavşağı’nda dolomit, curüf ve bazalt taşları kullanıldı.

Yaşanılan iklim krizine karşı alınabilecek en etkili önlemlerden birinin su tüketimini azaltmak olduğunu kaydedildi.

Bu kapsamda Tire'de muhtelif noktalarda refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj tasarımlar hayata geçirilirken, ciddi miktarda su tasarrufu da sağlanmış olacak.