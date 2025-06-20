İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Torbalı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen “4006-C TÜBİTAK Bilim Fuarı Festivali” Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Bilimin ve gençliğin buluştuğu etkinliğe; İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Torbalı Kaymakamı Âdem Çelik, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Güngör, Torbalı İlçe Millî Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Menemen İlçe Millî Eğitim Müdürü Sibel Ağaoğlu Özer, Torbalı BİLSEM Müdürü Muhittin Kanmaz, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

TÜBİTAK 4006 projeleri, öğrencilerin bilimsel becerilerini geliştirerek özgüven kazanmalarını ve takım çalışmasıyla üretken bireyler olmalarını sağlarken aynı zamanda onların hayal gücünü, yaratıcı düşüncesini ve girişimcilik ruhunu da desteklemeyi hedefledi.

Torbalı BİLSEM Müdürü ve proje yürütücüsü Muhittin Kanmaz, fuarın amacı ve süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi. İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, “İzmir eğitim ailesi olarak bugün, gençlerimizin azim ve bilim tutkusuyla ortaya koyduğu projeleri görmekten büyük gurur duyuyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Torbalı Kaymakamı Âdem Çelik, “Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, gençlerimizin yenilikçi fikirlerini sergilediği bu fuarda bulunmak, bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağıdır. Biz, her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve onların potansiyellerini desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Program, protokol üyelerinin kurdele kesimini gerçekleştirmesive sergi alanı ziyaretiyle sona erdi.