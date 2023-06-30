“Cumhuriyetin 100. Yılında İZSU’dan 100 Proje” hedefi doğrultusunda planlanan yatırımlardan biri daha hayata geçiyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Küçük Menderes havzasında 100 adet yeni içme suyu kuyusu projesini Nisan ayında duyurmuştu. 23 kuyunun imalatının bitmesinin ardından, Torbalı’da 7 sondaj kuyusunun daha çalışmaları başladı.

İZSU ekipleri, ilk aşamada Aslanlar, Muratbey ve Dağkızılca mahallelerinde 3 sondaj kuyusunun imalatını tamamladı. Çakırbeyli Mahallesi’ndeki sondaj çalışmaları ise sona yaklaştı. Göllüce, Pamukyazı ve Karakuyu mahallelerinde yapılması planlanan 3 sondaj kuyusu için çalışmaların da yakın zamanda başlaması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplamda 7 kuyu Torbalı ilçe merkezine ve ilçenin 15 mahallesine hizmet verecek.

Küresel iklim krizinin mevcut su kaynaklarının debisini azaltması ve nüfus artışının içme ve kullanma suyuna talebi artırması, bölgedeki su varlığını tehdit ediyor. İZSU, temiz suya erişimin sekteye uğramaması için kent genelinde alternatif su kaynakları yaratacak projelere yoğunlaşırken, vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için saha çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. 2023 yılında, İzmir genelinde toplam 161 içme suyu sondaj kuyusunun hizmete alınması hedefleniyor.