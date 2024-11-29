İzmir'de gerçekleştirilecek Bisiklet Sürüş Etkinliği dolayısıyla trafik güzergahlarında düzenleme yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Kasım Cumartesi günü Eşpedal Derneği tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenecek Karşıyaka’dan İnciraltı’na Bisiklet Sürüş Etkinliği dolayısıyla trafik güzergahlarında ayar yaptı.

Büyükşehir'den yapılan yazılı açıklamada, saat 10.30’da başlayacak etkinlikte bazı bulvarların ve caddelerin sağ şeritlerinin kullanılacak olması nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyardı. Büyükşehir Belediyesi, şerit kapatma olmayacağını belirttiği duyurusunda, sürücülerin güzergahlarda dikkatli seyretmesi gerektiğini belirtti.

Karşıyaka Anayasa Meydanı’nda, saat 10.30’da başlayacak sürüş; Yalı Bulvarı, Anadolu Caddesi, Altınyol, Liman Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı’nın sağ şeritlerinde gerçekleşecek.