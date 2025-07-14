Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

???? KONTROL ALTINDA #İzmir #Urla 'da meydana gelen orman yangını yürütülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. pic.twitter.com/AoXjPP1J1U — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 14, 2025

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının daha fazla yayılması önlenirken, soğutma çalışmalarıyla olası risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Müdürlük, 14 Temmuz 2025’te yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kocaeli'de yeni otobüs terminali bu gece hizmete giriyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.