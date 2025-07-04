İzmir’de Çeşme, Ödemiş, Menderes ve Aliağa’da çıkan yangınlara karşı yoğun mücadele sürüyor. İki kişi hayatını kaybetti, yerleşim birimleri tahliye edildi, hayvanlar kurtarıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir, günlerdir Çeşme, Ödemiş, Menderes Kısıkköy ve Aliağa’da peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ile Ankara, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Aydın, Manisa, Denizli, Bursa ve Bodrum’dan gelen destek ekipler söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın bölgelerindeki hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.

ÇEŞME’DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çeşme Ildır’da 2 Temmuz’da başlayan ot yangını, rüzgârın etkisiyle ormana sıçradı.

İzmir-Çeşme Karayolu ve Otoyolu trafiğe kapatıldı, enerji hatlarındaki hasar nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşandı. Germiyan Mahallesi tahliye edilerek vatandaşlar Çeşme Belediyesi Hizmet Binası ve Şifne Termal Otel’e yerleştirildi. Yangın, Reisdere-Zeytineli yönünde ilerledikten sonra kontrol altına alındı. Çeşme’de kurulan yemek noktasında halka kumanya dağıtıldı. Çesal Hayvan Barınağı’ndan 300 evcil hayvan tahliye edildi.

ÖDEMİŞ’TE YANGIN DEVAM EDİYOR

Ödemiş Tosunlar’da 2 Temmuz akşamı başlayan yangın, rüzgârla Suçıktı ve Köseler mahallelerine yayıldı. 30’a yakın evin zarar gördüğü bölgede, Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Vatandaşlar öğrenci yurdu ve Birgi Barınma Evi’ne yerleştirildi. Hayvanlar Kiraz Hayvan Barınağı’na taşındı. Yangında Orman Genel Müdürlüğü dozer operatörü İbrahim Demir ve 81 yaşındaki İbrahim Erkan hayatını kaybetti, 3 itfaiye personeli yaralandı.

KISIKKÖY’DE SANAYİ SİTESİ TEHLİKESİ

Menderes Kısıkköy’de başlayan yangın, rüzgârla Kısık Sanayi Sitesi ve Yıldızlar Mahallesi’ne sıçradı. Yoğun müdahaleyle sanayi sitesine yayılma önlendi. Bölgeye 10 belediyeden 28 araç destek verdi. Hayvan barınaklarındaki hayvanlar tahliye edildi, mobil klinik kuruldu. Yangın sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ALİAĞA’DA GEMİ YANGINI

Aliağa’daki gemi söküm sahasında çıkan yangına, 350 metre uzunluğundaki gemideki 50 ton ham petrol nedeniyle helikopterle müdahale edilemedi. İzmir İtfaiyesi ve Aliağa Belediyesi ekipleri, karadan ve denizden müdahaleyle yangını sabah 05.00’te kontrol altına aldı.

HAYVAN KURTARMA VE TEDAVİ ÇALIŞMALARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri, Foça, Aliağa, Seferihisar, Çiğli ve Çeşme’de 18 araç ve 50’den fazla personelle 390 köpek, 50 kedi, binden fazla kanatlı hayvan, 150’den fazla küçükbaş ve çok sayıda yaban hayvanını kurtardı. Yaralı hayvanlar Pako, Seyrek ve Işıkkent bakımevlerinde tedavi edildi

.İzmir, yangınlara karşı tüm birimleriyle seferber olurken, ekiplerin mücadelesi devam ediyor.