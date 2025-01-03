İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Sürdürülebilir İzmir Vizyonu” doğrultusunda çalışmalar hızlandırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar hız kazandı.

Göreve geldiğinde Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürlüğü’nün kurulmasını sağlayan Başkan Tugay, iklim krizi ve onun yarattığı çoklu krizlere karşı kentin daha uyumlu ve dirençli olması için sürdürülebilirlik çalışmalarını öncelikli hale getirdi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, “Sürdürülebilir İzmir Vizyonu” doğrultusunda çalıştıklarını belirterek “İzmir'in sürdürülebilirlik vizyonu, şehrin sosyal, ekonomik ve çevresel dengeleri gözeterek uzun vadede yaşanabilir, dayanıklı ve refah seviyesi yüksek bir kent olma hedefini ifade ediyor. Bu vizyon, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik, kültür ve tarihin korunması, yenilikçilik ve teknolojik uyum prensiplerine bağlı olarak işliyor” dedi.

İzmir’in 2030 karbon nötr şehir hedefinde sürdürülebilirlik çalışmalarının da önemli olduğunu belirten Tugay, “İzmir, Avrupa Komisyonu’nun iklimle mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında AB Şehirler Misyonu Etiketi unvanını alan ilk kent oldu. Bu bize önemli bir görev veriyor. Öncü olmak zorundayız. Türkiye ve Avrupa'daki başka kentlere ilham verecek seviyeyi yakalamak için de çok çalışacağız. İzmir'i karbon nötr bir şehir haline getirebiliriz. Kararlı, bilinçli olmak, yoğun çalışmak ve hedeften vazgeçmemek gerekiyor” dedi.

YOL HARİTASI HAZIR

Başkan Tugay’ın vizyonu doğrultusunda çalışan Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını oluşturdu. Buna göre kurumsal sürdürülebilirliğin kurum kültürü haline getirilmesi, 2024 yılı Uluslararası GRI Standartları'nda sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması, ilçe sürdürülebilirlik ofislerinin yapılanması, kent ölçeğinde farkındalık çalışmaları yapılması ve Avrupa Misyon Kent çalışmalarına katkıda bulunulması için çalışmalar hızlandırılacak.

İZMİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HARİTASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik Akademisi’ni kuran ve İzmir Sürdürülebilirlik Haritası’nı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki öncü rolüyle de dikkat çekecek. Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesiyle ilgili kurumun eğitim ihtiyacının karşılanması için Sürdürülebilirlik Akademisi’nin kurulduğunu belirtti. Bu akademinin ayrıca ilçe sürdürülebilirlik ofislerinin eğitimlerini de ücretsiz olarak organize edecek şekilde kurgulandığını söyledi.

İzmir Sürdürülebilirlik Haritası’ndan söz eden ekonomist Dr. Derya Altun, “Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak il genelinde yapılan her projenin detaylarının görsel ve içerik olarak takip edileceği bir bilgi portalı olarak tasarlandı. Bu harita ile İzmir genelinde yapılan sürdürülebilirlik çalışmaları izlenebilecek ve raporlanabilecek. Bu sayede iyi uygulama örnekleri il geneline yayılmış ve etkisi artması sağlanacak. Ayrıca ‘sürdürülebilir1izmir’ çatısı altında instagram ve linkedin hesapları üzerinden yapılan tüm sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi veriliyor” dedi.