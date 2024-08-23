İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu için korist başvuruları, 3 Eylül’de sona erecek. Her iki koro için seçilecek toplam 24 korist, 7-8 Eylül tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak seçmeler sonucunda belirlenecek. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu, yeni döneme hazırlanıyor. Korist olmak isteyen çocuk ve yetişkinler, 3 Eylül tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Başvuru formuna https://www.aassm.org.tr sitesindeki “Başvuru yap” kısmından ulaşılabiliyor.

Çoksesli Çocuk Korosu için 7-14 yaş arası 10 korist, Çoksesli Koro için 18 yaş üstü ve 3 soprano, 2 alto, 5 tenor, 4 bas korist seçilecek. Seçmeler, 7-8 Eylül tarihlerinde saat 08.00 itibariyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu çalışmaları pazar günleri saat 10.00-12.00 arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu çalışmaları ise salı günleri saat 19.30-21.30 arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Koronun sanat yönetmenliğini İbrahim Yazıcı, koro şefliğini Türker Barmanbek, şan eğitmenliğini ise Cem Hacıoğlu üstleniyor.